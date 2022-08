Giappone, prezzi servizi in aumento a luglio

Giovedì 25 Agosto 2022, 07:45







(Teleborsa) - Si confermano in crescita i prezzi del settore servizi in Giappone a luglio 2022. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica rispetto all'anno precedente un incremento del 2,1%, appena sotto le attese del +2,2%, e dopo il +2,1% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +2%).



Su base mensile, il dato registra una variazione pari a +0,3%, dopo il +0,2% del mese precedente.