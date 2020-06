(Teleborsa) - Ancora in decelerazione i prezzi del settore servizi in Giappone a maggio. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica rispetto all'anno precedente un incremento dello 0,8% come rilevato il mese precedente.



Su base mensile, i prezzi dei servizi registrano un decremento dello 0,3%, che si confronta con il -1% del mese di aprile. © RIPRODUZIONE RISERVATA