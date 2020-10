Giappone, prezzi produzione frenano a settembre

(Teleborsa) - Rallentano i prezzi alla produzione in Giappone a settembre. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dello 0,8% su base annua, rispetto al -0,6% del mese precedente. Il dato è in linea con le attese.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato un decremento dello 0,2%, in linea con le aspettative degli analisti, contro il +0,1% del mese precedente.



I prezzi import hanno segnato un aumento dello 0,2% su base mensile ed un calo del 10,1% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,1% su mese e scesi dell'1,5% su anno © RIPRODUZIONE RISERVATA