(Teleborsa) - Oltre le attese i prezzi dei servizi in Giappone a ottobre su anno, mentre tornano a crescere su mese.



Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dell'1,3%, in aumento rispetto al +1,1% del mese precedente (rivisto da + 1,2%) e superiore alle stime di mercato (+1,2%).



Dopo due mesi senza variazioni, Il dato torna a crescere anche su base congiunturale, registrando un aumento dello 0,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA