(Teleborsa) - Settore terziario in lieve contrazione in Giappone a dicembre. Il dato dell'indice PMI dei servizi, pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, indica un valore di 47,7 punti, in lievissimo calo rispetto ai 47,8 punti del mese precedente. Il dato si confronta però con il 47,2 del consensus.



L'indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, resta ben al di sotto della soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.



Il PMI Composito, che incorpora anche le risultanze del sondaggio condotto nel settore manifatturiero, sale invece a 48,5 punti dai 48,1 punti del mese precedente.



