Giappone, PMI servizi si rafforza maggio e supera stime

(Teleborsa) - L'attività del settore terziario in Giappone è cresciuta al ritmo più veloce in sei mesi, grazie alla ripresa del sentiment dei consumatori in seguito all'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 ed a dispetto delle spinte inflazionistiche.



L'indice PMI dei servizi, elaborato da Jibun Bank per Markit è salito a 52,6 punti dai 50,7 del mese precedente, rafforzandosi ben al di sopra della soglia dei 50 punti che separa la contrazione dall'espansione. L'indice segnala così il tasso di espansione più veloce da novembre 2021 ed è stata migliore della stima flash di 51,7 punti.