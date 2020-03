Giappone, PMI servizi in rafforzamento a febbraio

(Teleborsa) - Settore terziario in rafforzamento in Giappone a febbraio, ma il dato ancora non sconta ancora gli effetti del Coronavirus, che si sono prodotti più tardi nel Paese del Sol Levante.



Il dato dell'indice PMI dei servizi, pubblicato da Nikkei/Markit, indica un valore di 57,5 punti, in aumento rispetto ai 55,5 punti precedenti e risulta superiore ai 52,9 punti previsti dal mercato.



L'indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, scivola anche al di sotto della soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. © RIPRODUZIONE RISERVATA