Giappone, PMI manifatturiero segnalato in crescita oltre attese

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di ottobre si mostra in espansione.



Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 53,1 punti, in crescita rispetto ai 52,5 punti di settembre.



L'indicatore si conferma in espansione, al di sopra della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.



"Il settore manifatturiero del Giappone sembra iniziare il quarto trimestre in modo più ottimista. L'ultima indagine ha indicato una maggior crescita in tutti i principali barometri della salute macroeconomica: da settembre aumentano produzione e nuovi ordini, insieme alla crescita dell'occupazione", ha dichiarato Joe Hayes, economista di IHS Markit. © RIPRODUZIONE RISERVATA