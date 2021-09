Giappone, PMI manifattura agosto confermato in rallentamento

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone rallenta ad agosto. L'indice PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di 52,7 punti, migliore dei 52,4 punti indicati nella stima preliminare, ma in calo rispetto ai 53 punti di luglio.



L'indicatore si indebolisce, ma resta ancora sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica.



L'economista Usamah Bhatti ha spiegato che "le imprese hanno notato una crescita più debole di produzione e nuovi ordini, con questi ultimi in aumento al ritmo più lento da gennaio". "Un forte aumento dei casi di COVID-19 nel sud-est asiatico è stato tra i

fattori chiave citati dai produttori giapponesi per l'allentamento della domanda, sia interna che esterna. Infatti, i nuovi ordini all'export sono scivolati in zona contrazione per la prima volta da inizio anno".