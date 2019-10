Giappone, PMI composito segnalaa deterioramento attività

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di ottobre si conferma debole, ma rallentano anche i servizi, producendo un generale deterioramento delle condizioni economiche che si riflette sul PMI composito.



Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit, indica un valore di 48,5 punti, in calo rispetto ai 48,9 punti di settembre e inferiore ai 49,2 punti previsti del mercato. L'indicatore si conferma così ulteriormente al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.



La stima flash del PMI dei servizi contemporaneamente viene indicata a 50,3 punti dai 52,8 di settembre, mentre l'indice PMI composito mostra la prima contrazione in tre anni, attestandosi sotto la linea di parità a 49,8 punti da 51,5. © RIPRODUZIONE RISERVATA