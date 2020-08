Giappone, PIL 2° trimestre meglio del previsto

(Teleborsa) - Frena meno del previsto l'economia giapponese nel 2° trimestre dell'anno. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un decremento dello 0,6% su trimestre, in linea con il trimestre precedente, ma superiore al -1,1% atteso dagli analisti.



Su anno il PIL è sceso del 2,2%, anche in questo caso in linea con la variazione del trimestre precedente e migliore del -4,1% indicato dal consensus.



Le spese private hanno registrato una contrazione pari a -0,8%, in linea con la precedente, mentre gli investimenti hanno fatto segnare un +1,7% (era +1,9% nel 1° trimestre). Resta debole la domanda estera (-0,2% come il trimestre precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA