Giappone, ordini macchinari in forte recupero con domanda estera

(Teleborsa) - Ordini macchinari in forte aumento in Giappone a luglio dopo una primavera di passione a causa del blocco del commercio internazionale causato dal Covid-19. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un incremento del 12,2% nel mese di luglio dopo il -7,4% riportato a giugno. In recupero gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +6,3% dopo il -7,6% precedente.



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (-30,4%) ed esteri (+13,8%), registra un aumento del 7% a fronte del -8,4% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA