Giappone, ordini macchinari frenano ad agosto

(Teleborsa) - Ordini macchinari in aumento in Giappone ad agosto per effetto del sostegno della spesa governativa ed all'export, mentre rallentano gli ordinativi del settore privato. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Gli ordinativi al settore privato hanno registrato un decremento dello 0,5% nel mese di agosto dopo il +12,2% riportato a luglio. In rallentamento gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +0,2% dopo il +0,3% precedente.



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (+28,3%) ed esteri (+49,6%), registra un aumento del 19,8% a fronte del +7% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA