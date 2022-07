Giappone, OMU manifattura luglio cala a 52,2 punti

Venerdì 22 Luglio 2022, 08:30







(Teleborsa) - Si mantiene in espansione l'attività della manifattura in Giappone, anche se rallenta rispetto ai mesi precedenti. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di luglio, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 52,2 punti, in calo rispetto ai 52,7 punti di giugno.



L'indicatore che resta comunque sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita, si porta al livello più basso dallo scorso settembre.



La stima flash del PMI dei servizi indica un peggioramento del settore terziario, con il relativo indice che scende a 51,2 punti dai 54 di giugno.