Giappone, migliora l'attività terziaria a febbraio

(Teleborsa) - Modesta espansione per l'attività dei servizi in Giappone, con il relativo indice che nel mese di febbraio si attesta a 52,3 punti dai 51,6 di gennaio. Lo comunica Markit sottolineando che è l'incremento maggiore da novembre. Si tratta del 29esimo mese consecutivo in cui l'indice è sopra la soglia di 50 che separa contrazione da crescita. Il Pmi composito è sceso a 50,7 da 50,9 punti.



Situazione diversa in Cina, con l'attività terziaria che ha registrato un calo a 51,1 da 53,6 punti. Deluse le attese del mercato che erano per 53,5 punti. L'indice composito si è attestato a 50,7 dai 50,9 punti precedenti.