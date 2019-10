Giappone, manifatturiero a minimi da sette mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con le imprese che hanno tagliato la produzione a causa della persistente debolezza della domanda anche a causa degli attriti commerciali globali. Un calo più marcato della produzione è stato accompagnato da una riduzione più rapida dei nuovi ordini e delle attività di acquisto, mentre sono state ridotte anche le scorte.. L'indicatore si conferma così ulteriormente al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita."Il Giappone continua a soffrire del rallentamento della crescita globale guidato dal commercio - ha dichiarato, economista di IHS Markit - . Mentre i nuovi prodotti vengono lanciati, in particolare nel settore tecnologico e dei beni strumentali, fornendo qualche lieve motivo di ottimismo, la preoccupazione per gli ulteriori attriti commerciali sta sostenendo un approccio cauto". "La capacità del settore dei servizi di resistere all'aumento dell'imposta sulle vendite nel quarto trimestre sarà cruciale per mantenere a galla l'economia alla fine dell'anno", conclude l'esperto.