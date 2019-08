Giappone, manifattura ancora al palo ad agosto

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di agosto si conferma debole. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit, indica un valore di 49,5 punti, in lievissimo aumento rispetto ai 49,4 punti di luglio.



L'indicatore, che risulta inferiore al consensus di 49,8 punti, si conferma anche al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.



La stima flash del PMI dei servizi contemporaneamente viene indicata a 53,4 punti, in miglioramento rispetto ai 51,8 di luglio.