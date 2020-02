Giappone, leading indicator in recupero a dicembre

(Teleborsa) - Confermato in ripresa l'indice che rappresenta le condizioni economiche in Giappone. Stando alla lettura definitiva pubblicata dal Cabinet Office giapponese, il leading indicator di dicembre si è attestato a 91,6 punti, in linea con la stima preliminare ed il consensus. Il dato si conferma in recupero rispetto a novembre quando era a 90,8 punti.



Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali si è attestato a 94,1 punti dai 94,7 punti precedenti, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future migliora a 105 dai 104,4 punti di novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA