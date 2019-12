Giappone, l'inflazione allunga a novembre

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone a novembre, indicando un generale miglioramento delle condizioni economiche, anche se resta ancora lontana dal target fissato dalla bank of Japan.



Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di novembre l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,5% su anno, rispetto al +0,2% di ottobre. Il dato su base mensile registra un aumento dello 0,2%.



Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un +0,5% a livello tendenziale, in linea con le attese, rispetto al precedente +0,4%. Il dato che esclude alimentare ed energia cresce dello 0,8% su anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA