Giappone, inflazione in retromarcia a dicembre

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Giappone a dicembre, a conferma di un deterioramento del quadro economico che influenza i prezzi. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'area di Tokyo ha registrato un decremento dello 0,3% su base mensile, portando la crescita dell'inflazione su base annua allo 0,3%.



Si tratta di una lettura preliminare per la città di Tokyo, ritenuta un ottimo anticipatore del trend di prezzi nazionale. Il dato risulta così in decelerazione rispetto al +0,8% precedente.



Il dato core, che esclude alimentari freschi, è stabile su mese ed è aumentato dello 0,9% tendenziale, in linea con le attese e contro un +1% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA