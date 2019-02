Giappone, inflazione in recupero a gennaio

(Teleborsa) - Allunga leggermente l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,3% su base mensile dopo il -0,2% del mese precedente.



Su anno l'inflazione ha riportato tuttavia una crescita più lenta pari allo 0,2% in raffronto al +0,3% rilevato a dicembre. Questo dato è in linea con le stime degli analisti.



Il dato core che esclude alimentari ed energia registra un +0,2% a livello congiunturale, mentre è salito dello 0,4% tendenziale. Il dato che esclude la sola componente alimentare sale dello 0,2% su mese e cresce dello 0,8% su anno, in linea con il consensus e sopra il +0,9% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA