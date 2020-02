Giappone, inflazione in frenata a gennaio

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Giappone a gennaio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di gennaio l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,8% su anno, in rallentamento rispetto al +0,8% di dicembre. Una lettura in linea con il consensus.



Il dato su base mensile non registra variazioni significative, mentre a dicembre era cresciuto di un modesto +0,1%.



Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra pero una piccola accelerazione a +0,8% a livello tendenziale contro il precedente +0,7% e risulta in linea con le attese. Il dato che esclude alimentare ed energia cresce anch'esso dello 0,8% su anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA