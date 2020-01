Giappone, inflazione frena nell'area di Tokyo a gennaio

(Teleborsa) - Inflazione in decelerazione in Giappone a gennaio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'area di Tokyo ha registrato un decremento dello 0,1% su base mensile, portando la crescita dell'inflazione su base annua allo 0,6% dallo 0,9% del mese precedente.



Si tratta di una lettura preliminare per la città di Tokyo, ritenuta un ottimo anticipatore del trend di prezzi nazionale.



Il dato core, che esclude alimentari freschi, registra un modesto incremento dello 0,1% su mese, ma segna una crescita tendenziale dello 0,7% (era allo 0,8% a dicembre ed era atteso allo 0,8%). © RIPRODUZIONE RISERVATA