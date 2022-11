Giappone, inflazione core ottobre sui massimi da 40 anni

Venerdì 18 Novembre 2022, 07:45







(Teleborsa) - Continua ad aumentare l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato a ottobre 2022 una variazione pari a +3,7% su anno rispetto al +3% di settembre. La lettura è stata al livello più alto dal 2014.



Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,6%.



Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un +3,6% a livello tendenziale, superiore al +3,5% del consensus e dopo il 3% indicato a settembre. Si tratta del massimo in circa 40 anni.







(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)