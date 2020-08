Giappone, inflazione accelera a luglio. Dato core resta a zero

(Teleborsa) - In lieve ripresa l'inflazione in Giappone a giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,3% su anno, dopo il +0,1% del mese precedente.



Il dato su base mensile evidenzia un recupero dello 0,2% dopo che a giugno aveva registrato un +0,1%.



Il dato core, che esclude la componente alimentare, non registra variazioni, a livello tendenziale, per il secondo mese consecutivo rispetto al +0,1% delle stime di consensus. Su base mensile i prezzi sono saliti appena dello 0,1%.