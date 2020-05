Giappone, in calo deficit partite correnti a marzo

(Teleborsa) - In calo il surplus delle partite correnti del Giappone a marzo. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo delle partite correnti si è attestato a 1.971 miliardi di yen, in forte calo rispetto ai 3.169 miliardi del mese precedente e dai 2.904 miliardi dello stesso mese del 2019.



La bilancia primaria (redditi da investimenti all'estero) evidenzia un avanzo di 2.060 miliardi di yen, in calo dai 2.079 miliardi dell'anno prima.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un surplus di 175 miliardi di yen, contro il avanzo di 1.017 miliardi di marzo 2019, a fronte di un calo delle esportazioni a 6.197 miliardi di yen (-12,2%) e delle importazioni a 6.094 miliardi (-4,2%). © RIPRODUZIONE RISERVATA