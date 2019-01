(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di gennaio resta in zona espansione, anche se al limite della soglia che fa da spartiacque tra crescita e recessione.



Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 50 punti, in calo rispetto ai 52,6 punti di dicembre.



Si tratta del valore più basso dall'agosto 2016. © RIPRODUZIONE RISERVATA