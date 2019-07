(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi del settore servizi in Giappone a giugno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dello 0,7% dallo 0,9% rivisto del mese precedente. Le attese del mercato erano per un +0,8% come il mese precedente.



Su base mensile, il dato ha registrato un decremento dello 0,1% contro il -0,2% di maggio.