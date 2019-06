Giappone, economia vista in miglioramento

(Teleborsa) - Confermate in miglioramento le condizioni economiche in Giappone, con il superindice in aumento nel mese di aprile.



Il leading indicator si è attestato a 95,9 punti dai 95,5 indicati nella stima preliminare e dal consensus. Il dato di marzo è stato rivisto a 95,7 punti da 95,5.



Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva secondo cui nello stesso periodo l'indice coincidente si è attestato a 102,1 punti dai 101,1 punti precedenti, mentre l'indice differito (lagging index) si è portato a 104,6 punti come a marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA