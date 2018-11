Giappone: economia in miglioramento, crescono i consumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati incoraggianti per l'economia giapponese, che mostra segnali di miglioramento determinati dall'irrobustimento dei consumi domestici, nonostante l'inasprimento delle tensioni commerciali continui a rappresentare un rischio per la sostenibilità della crescita. È quanto emerge dal rapporto economico mensile insieme al giudizio dell'Ufficio di Gabinetto. Il giudizio evidenzia che l'economia nipponica si trovi «in una fase di ripresa moderatà nel mese di novembre. I consumi privati - che in Giappone rappresentano oltre la metà del prodotto interno lordo, sono in crescita, così come gli investimenti delle aziende, anche essi in graduale accelerazione».Le esportazioni sono 'quasi piattè, indica il rapporto mensile, penalizzate dal crollo della domanda nella telefonia cellulare, e gli ordini delle apparecchiature per la manifattura di componenti elettroniche. Secondo il governo, inoltre, una particolare attenzione andrebbe focalizzata sui rischi derivanti dalle questioni legate alle dispute commerciali su scala globale, e gli effetti delle fluttuazioni dei mercati finanziari e dei capitali.