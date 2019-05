(Teleborsa) - I prezzi alla produzione del settore servizi in Giappone sono saliti meno del previsto nel mese di aprile.



Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dello 0,9% dal +1,1% del mese precedente. Le attese del mercato erano per un +1,2%.



Su base mensile, il dato ha registrato un decremento dello 0,2% contro il +0,7% di marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA