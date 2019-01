Giappone, crollano gli ordinativi di macchinari a novembre

(Teleborsa) - A novembre, il settore industriale del Giappone, dimentica subito il tentativo di recupero messo in atto nel mese di ottobre, come segnalato dalla forte contrazione degli ordinativi di macchinari industriali del settore privato.



Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato, infatti, un crollo dell'11,7% dopo il +15,9% registrato a ottobre. L'indicatore è stato pubblicato dall'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Nessuna crescita per il dato core, al netto delle componenti volatili, salito invece del 7,6% nel mese precedente,.



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (-26,8%) ed esteri (+18,5%) registra una crescita dell'8,3% dopo il +19,5% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA