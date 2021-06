Giappone, crescita record dell'export a maggio: +49,6%

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Si chiude in deficit la bilancia commerciale del Giappone nel mese di maggio. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 187,1 miliardi di yen. Il dato si confronta con l'attivo di circa 255,3 miliardi di yen di aprile, mentre a maggio 2020 si era registrato un passivo di 856,7 miliardi. Le attese del mercato indicavano un passivo meno ampio di 91,2 miliardi di yen.



In termini di volumi, l'export segnala una crescita record in 41 anni con un aumento tendenziale del 49,6% a 6.261,2 miliardi di yen, mentre le importazioni hanno registrato una salita del 27,9% a 6.448,4 miliardi di yen.