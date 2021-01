(Teleborsa) - Continua a peggiorare, per il secondo mese di fila, il sentiment dei consumatori giapponesi a gennaio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a 29,6 punti, rispetto ai 31,8 di dicembre.



L'indice resta però al di sotto dei 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima pesanetemente negativo fra le famiglie del Sol Levante. Sono peggiorate tutte le componenti dell'indice, la situazione personale (in calo di 2,7 punti a 32,2), la crescita del reddito (in calo di 1,5 punti a 33,5), l'occupazione (in calo di 2,5 punti a 21,1) e la propensione d'acquisto (in calo di 2,2, punti a 31,6).



