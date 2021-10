Giappone, calano i consumi familiari in agosto

1 Minuto di Lettura

Venerdì 8 Ottobre 2021, 08:00







(Teleborsa) - Nel mese di agosto, i consumi familiari mensili in Giappone sono scesi del 3% in termini reali rispetto a luglio, mentre sono calati del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico risulta peggiore delle aspettative degli analisti che erano per un decremento del 2% su mese.



Sempre ad agosto, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 555.009 yen con un aumento tendenziale nominale del 4,9% e reale del 5,4%.



(Foto: Jason Goh / Pixabay)