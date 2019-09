Giappone, bilancia commerciale migliore delle attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone mostra un deficit in contrazione. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), ad agosto la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 136,3 miliardi di yen rispetto ai -249,6 miliardi di yen del mese precedente (-448 mld ad agosto 2018). Il dato si confronta con deficit di 365 miliardi atteso dagli analisti.



In termine di volumi, l'export ha segnato un calo tendenziale dell'8,2% a 6.140,9 miliardi di yen contro attese per un calo del 10%. Le importazioni hanno registrato una flessione del 12% a 6.277,2 miliardi di yen (-10,7% il consensus).



Su base adjusted il disavanzo è stato di 130,8 miliardi, meglio dei 160,7 miliardi stimati, ma peggio dei 126,8 miliardi di luglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA