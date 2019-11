Giappone, bilancia commerciale in surplus a ottobre

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in positivo il mese di ottobre anche se non soddisfa il mercato.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), a ottobre la bilancia commerciale ha registrato un attivo di 17,3 miliardi di yen dopo il passivo di 124,8 miliardi di yen del mese precedente. Il dato risulta peggiore alle attese degli analisti che erano per un avanzo di 301 miliardi.



In termine di volumi, l'export è calato del 9,2%, oltre il -7,6% stimato dal consensus. Le importazioni hanno registrato invece una contrazione del 14,8%. Le attese degli analisti erano per un calo del 16%.



