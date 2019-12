Giappone, bilancia commerciale in deficit ma meglio di attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit, ma risulta migliore delle attese del mercato, che indicavano un disavanzo più consistente.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), nel mese di novembre la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 82,18 miliardi di yen. Il dato si confronta con il piccolo avanzo di 15,7 miliardi di yen del mese precedente e con un deficit di 739,1 miliardi a novembre 2018. Le attese degli analisti erano per un saldo negativo di 369 miliardi di yen.



In termine di volumi, l'export ha segnato un calo tendenziale del 7,9% a 6.382,1 miliardi di yen. Le importazioni hanno registrato una flessione del 15,7% a 6.464,2 miliardi di yen. © RIPRODUZIONE RISERVATA