Giappone, bilancia commerciale in deficit a gennaio

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit anche nel mese di gennaio, con i dati sull'export in forte calo sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti d'America.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 1.415 miliardi di yen. Il dato, che risulta peggiore alle attese degli analisti che erano per un deficit di 1.010 miliardi, si confronta con il passivo di 57 miliardi registrato lo stesso periodo di un anno fa.



In termine di volumi, l'export è calato dell'8,4% a 5.574 miliardi di yen (6.086 miliardi a gennaio 2018) oltre il -5,5% stimato dal consensus, sui minimi dall'ottobre 2016. Le importazioni hanno registrato invece una contrazione dello 0,6% a 6.989 miliardi di yen (7.034 miliardi nello stesso mese dell'anno precedente). Le attese degli analisti erano per un calo del 2,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA