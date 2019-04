Giappone, Bilancia commerciale chiude in surplus il terzo mese dell'anno

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus il terzo mese dell'anno.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), a marzo la bilancia commerciale ha registrato un attivo di 529 miliardi di yen dopo i 355 miliardi di yen del mese precedente. Il dato risulta migliore alle attese degli analisti che erano per un avanzo di 372 miliardi.



In termine di volumi, l'export è calato dell'2,4% rispetto al -1,2% registrato a febbraio ma meno del 2,7% stimato dal consensus. Le importazioni hanno registrato invece un aumento dell'1,1% rispetto al -6,6% registrate il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento del 2,6%.



