Giappone, Banca centrale taglia le stime di crescita per il 2021

Venerdì 16 Luglio 2021, 10:00

(Teleborsa) - La banca centrale giapponese ha comunicato che si aspetta un tasso di crescita per il 2021 leggermente inferiore delle stime precedenti a causa del perdurare dell'impatto della pandemia, mentre quello per l'anno fiscale 2022 dovrebbe essere leggermente superiore. Il tasso di aumento previsto per l'inflazione per l'anno in corso è più elevato, principalmente a causa dei maggiori prezzi dell'energia. La Bank of Japan (BOJ), al termine della sua riunione di politica monetaria ha comunque mantenuto la sua opinione che l'economia sia diretta verso una moderata ripresa.

"Il livello dell'attività economica del Giappone rimarrà basso per il momento a causa dei limiti dello stato di emergenza - ha commentato il governatore della BOJ Haruhiko Kuroda - Ma le esportazioni e la produzione stanno aumentando costantemente grazie alla ripresa globale. È probabile che l'economia giapponese si riprenda gradualmente man mano che le vaccinazioni progrediscono e l'impatto di la pandemia si placa".

La Bank of Japan ha anche pubblicato una bozza del suo nuovo schema volto a incrementare i finanziamenti per le attività di lotta ai cambiamenti climatici, che offrirà alle banche prestiti a lungo termine a tasso zero. "Per quanto riguarda la dimensione prevista dello schema, non abbiamo una cifra specifica in quanto dipenderà da come fissiamo i dettagli - ha aggiunto Kuroda nella conferenza stampa post-riunione - Ma molte istituzioni finanziarie stanno già intraprendendo vari prestiti e investimenti legati al clima, quindi la dimensione potrebbe essere significativa".