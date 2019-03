Giappone, banca centrale più cupa sull'economia conferma politica espansiva

(Teleborsa) - La Banca centrale giapponese ha una visione più pessimistica sulla crescita della terza economia mondiale e conferma la propria politica monetaria ultra accomodante.



Dopo una riunione di due giorni, i membri del board della Bank of Japan (BOJ) sono arrivati alla conclusione che l'economia nipponica mentre lotta contro una fragile crescita, l'inflazione ostinatamente si attesta al di sotto dell'obiettivo del 2%.



La BOJ ha affermato che l'economia del Giappone "proseguirà nella sua moderata espansione, nonostante sia colpita dal rallentamento delle economie estere".



Il tasso di interesse a breve termine è stato lasciato fermo a -0,1%, mentre proseguiranno gli acquisti di titoli di stato giapponesi da parte della banca centrale, al fine di assicurare che i tassi decennali rimangano attorno allo zero per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA