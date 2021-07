Giappone, banca centrale: impatto limitato da aumento prezzi materie prime

Lunedì 19 Luglio 2021, 09:45

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone non è troppo preoccupata dall'aumento dei costi delle materie prime, in quanto prevede che questo fenomeno farà aumentare l'inflazione nel Paese, ma solo per un periodo temporaneo e in misura minore rispetto alle economie occidentali. Lo ha affermato nel suo "Outlook for Economic Activity and Prices", in cui prevede un'economia in ripresa (anche se il livello dell'attività economica resta inferiore a quello pre-pandemia) a causa "dei progressi delle vaccinazioni, del sostegno della domanda estera, delle condizioni finanziarie accomodanti e delle misure economiche del governo".

La Bank of Japan prevede che i profitti delle imprese continueranno a migliorare sulla scia di una ripresa della domanda interna ed esterna, nonostante essi siano "spinti al ribasso dal deterioramento del commercio causato dal recente aumento dei prezzi internazionali delle materie prime". In questa situazione, si dovrebbe comunque assistere a un aumento degli investimenti da parte delle imprese, principalmente per i macchinari e gli investimenti relativi al digitale.

Il tasso di variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo dovrebbe essere intorno allo 0% nel breve periodo - sottolinea la Banca centrale - mentre successivamente, è previsto un graduale aumento, principalmente sulla scia del continuo miglioramento dell'attività economica, degli effetti di un aumento dei prezzi dell'energia e di una dissipazione degli effetti di una riduzione delle tariffe della telefonia mobile.