(Teleborsa) - Forte aumento degli ordini di macchinari in Giappone a dicembre. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il totale degli ordinativi al settore privato ha fatto un balzo del 16,7% dopo il -7% riportato a novembre. In decisa accelerazione gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +5,2% dopo il +1,5% precedente risultando superiori al consensus (-6,2%).



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (+30%) ed esteri (+1,6%), registra un netto aumento dell'8,8% a fronte del -1,5% precedente.



Il report dell'ESRI contiene anche le previsioni per il trimestre gennaio-marzo, periodo in cui è atteso un calo degli ordinativi totali del 4,8% e degli ordinativi core al settore privato dell'8,5%. © RIPRODUZIONE RISERVATA