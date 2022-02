Giappone, aumenta deficit bilancia commerciale a gennaio

Giovedì 17 Febbraio 2022, 08:30







(Teleborsa) - Si chiude ancora in deficit la bilancia commerciale del Giappone nel mese di gennaio. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 2.191,1 miliardi di yen. Il dato si confronta con il rosso di circa 583,3 miliardi di yen di dicembre, mentre a gennaio 2021 si era registrato un rosso di 327,1 miliardi. Le attese del mercato indicavano un deficit in aumento a 1.607 miliardi di yen.



In termini di volumi, l'export segnala un aumento tendenziale del 9,6% a 6.332 miliardi di yen, mentre le importazioni hanno registrato una salita del 39,6% a 8.523,1 miliardi di yen.