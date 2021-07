Giappone, accelera la crescita degli ordini di macchinari nel settore privato

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - In aumento gli ordini di macchinari in Giappone a maggio, che beneficiano soprattutto dell'export. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il totale degli ordinativi al settore privato segna una crescita dell'8,5% dopo il +3,7% riportato ad aprile. In salita anche gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +7,8% dopo il +0,6% precedente.



Il dato complessivo che registra un aumento degli ordinativi del 9,8% dopo il +18,2% di aprile, beneficia soprattutto dell'aumento degli ordini dall'estero che salgono dell'11,4%, mentre quelli governativi mostrano una salita più contenuta, ovvero del 3,1%.