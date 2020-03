© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -introdotti negli scambi commerciali internazionali. Sarebbe un modo immediato e diretto per sostenere ilin uno scenario che è diventato particolarmente difficile su scala mondiale": è la proposta lanciata dal Presidente di Confagricoltura,, in vista della riunione del Consiglio Affari Generali (Commercio) dellain programma ilAll'ordine del giorno della sessione l'impatto dell'epidemia di Covid-19 sulle catene di approvvigionamento e sui flussi commerciali a livello mondiale. Verrà fatto anche il punto sulle"La– aggiunge Giansanti – anticipa di qualche giorno la missione negli Usa del commissario al commercio, Phil Hogan. L'obiettivo della missione è quello di raggiungere unche consenta di bloccare l'inasprimento delle tariffe doganali".Confagricoltura ricorda - si legge nella nota ufficiale - che ili dazi statunitensi sulle importazioni del settore aereonautico dalla Ue. L'aumento rientra nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici al consorzio Airbus. Dallo scorso mese di ottobre sono stati imposti dazi aggiuntivi del 25% sulle esportazioni italiane di formaggi, salumi, agrumi, succhi e liquori destinate al mercato Usa."A- sottolinea Giansanti - sono previste nuove decisioni da parte dell'amministrazione di Washington che potrebbero colpire ulteriormente anche ilSecondo il Presidente di Confagricoltura "l'impatto economico dell'emergenza sanitaria dovrebbe indurre a mettere da parte le guerre commerciali, per concentrare l'attenzione sul sostegno alle attività produttive".Sul piano interno,a ribadito che è essenziale garantire larelativamente alla movimentazione delle merci, alla disponibilità dei consumi intermedi e alla presenza della forza lavoro, tenendo anche conto del"Vanno inoltre coperti i danni già provocati dall'emergenza sanitaria e assicurata la necessaria liquidità delle imprese. Al riguardo, diamo per scontati la solidarietà e l'intervento dell'Unione europea", ha concluso il presidente della Confagricoltura.