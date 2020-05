(Teleborsa) - Giano Holding, veicolo del Gruppo Exor per l'offerta su GEDI Gruppo Editoriale, annunciata in data 23 aprile 2020, fa sapere che in data odierna, giovedì 21 maggio, ha eseguito, per il tramite di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario degli acquisti di azioni GEDI.



La transazione ha riguardato 218.316 azioni ordinarie, ad un prezzo unitario di 0,46 euro.



