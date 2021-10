Giannetti, la camicia green con i bottoni di farina

Martedì 5 Ottobre 2021, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:35

Camicie green con bottoni di farina e cellulosa. Marco Giannetti, 43 anni, è un imprenditore romano ed è l’artefice di una modalità nuova ed ecosostenibile di produzione delle camicie. «Amo definirmi un artigiano, anzi un bottegaio, questo indumento ce l’ho nel sangue», rivela nel suo negozio in Monteverde che da 20 anni ospita la sua attività. «Pur abitando all’Infernetto, lavorativamente mi sono sistemato qui per stare vicino a mia mamma e da qui non intendo muovermi per nessuna ragione al mondo, ho da poco rinnovato la locazione 6 anni più 6».

Settembre 2021, è una data che vede la nascita di una collezione unica ed esclusiva nel genere delle Green Shirt a Roma perchè vede la luce EPDQ Shirt Collection, il nome della startup di una linea innovativa grazie al Fashion Stylist ideato e prodotto da Marco Giannetti e dal Team da lui riunito. La breve storia che sintetizza il debutto della campionatura ecosostenibile, dipinta a mano, di ottima qualità è avvincente oltre che sbalorditiva per la sua casualità. Giannetti è il patron della Giannetti & V. dove ha riversato tutta la sua passione che ha trasformato in una professione di grande pregio e rispetto. «Già dalla tenera età di 7 anni, ho coltivato l’amore per la camicia - prosegue Giannetti -. Quando mio padre rientrava a casa dal lavoro di poligrafico, ricordo che gli smontavo le camicie perchè volevo rendermi conto di come fossero confezionate. Quasi subito papà e mamma mi regolarono una macchina da cucire Singer in modo tale che dopo avergliela scucita, potessi anche rimetterla in sesto», prosegue mimando un’espressività che gli ricorda la gioventù. Ma c’è dell’altro. «Da piccolo ero robusto», aggiunge con la bonomia di una versatilità caratteriale istintiva e per niente forgiata dall’interesse commerciale, «ero troppo grasso per indossare camicie per bambini e non adatto per quelle da adulti. Ero costretto a non poter vestire con indumenti di tendenza che i miei coetanei indossavano ed ero costretto a crearmi il guardaroba con abiti destinati agli adulti che dovevano essere adeguati».

In età giovanile e appena avutane la possibilità, insieme al fratello Roberto, Marco decide di avviare il laboratorio in cui realizzare molteplici capolavori.



Nello showroom Giannetti & V. si coglie la sensazione di un settore sempre work in progress mantenendosi però fedeli alla tradizione ed ai valori caratterizzanti un capo old come la camicia. La presenza femminile di Arianna, sempre pronta a sostenere il marito Marco in ogni sua decisione aiuta a conferire quella nota di familiarità alla location rendendola confident.

Marco ed il cognato Stefano, prezioso young taylor che lo affianca da anni, amano definirsi artigiani 2.0, vestono da imprenditori di alto profilo, promotori del loro business indossano capi autoprodotti di ottima qualità e finitura duettando tra funzionalità ed eleganza nello Style. Clienti affezionati sono Alex Del Piero, Michele Placido, Alessandro Siani, Sergio Castellitto, Claudio Amendola, solo per fare alcuni nomi.

Un giorno Marco viene contattato dalla rinomata conduttrice ed organizzatrice di eventi Tiziana Noia la quale gli chiede di poter sfilare nella manifestazione del 18 settembre a Jesolo “Paillettes Sorridenti 2021” alcune sue creazioni. «Chiamo Stefano Verolino, già mio collaboratore, Carlo Farina amico ed artista surrealista di grande spessore, Laura Fersini, mia amica ed esperta di Moda che ama comunicare e scrivere di questa sua expertise e a tutti loro ho chiesto di contribuire, ognuno per le proprie competenze, di creare qualcosa di eccezionale da produrre nell’immediato in occasione della Manifestazione che ha grande risonanza per l’aspetto umanitario: la Moda nel Sociale».



Core business di questo progetto è un tema attuale su cui numerose piccole, medie e grandi imprese sono state chiamate a fare delle considerazioni e ad apportare dei correttivi al proprio modus operandi. «Si è reso necessario concentrare attenzione ed energia verso il rispetto per l’ambiente e la società in cui viviamo», continua. «La salvaguardia del nostro pianeta necessita di attivisti dotati di sensibilità che si adoperano nell’immediato. Il Fashion costituisce, ad oggi, il settore più notoriamente inquinante e l’azione “hic et nunc” dell’imprenditoria tessile è inevitabile».



La Start up EPDQ Shirt Collection ha come focus una linea ecosostenibile prodotta con materiali resistenti a lunghi e frequenti lavaggi e che prevede l’utilizzo di colori totalmente naturali ed ecosostenibili applicati su una fibra naturale quale il cotone puro 100%. Finiture come i bottoni della camicia sono in cellulosa e farina, anch’essi garanzia di un prodotto prettamente ecosostenibile. Una linea dipinta a mano dall’artista che segue l’estro del momento nelle sue opere, per cui ogni capo diventa irripetibile.

«Tutto questo ha una linea che diventa iconica per chi ha una mentalità open a favore dell’innovazione e dell’originalità e che ha forte personalità e carica emotiva perché il colore è emozione» conclude Giannetti che nel lavoro mette tutta la sua passione e talento. «La camicia è il mio motivo di vita, la amo quasi come i miei figli».