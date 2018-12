Gianluigi Castelli rieletto Presidente UIC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, è stato rieletto presidente, l'Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario.L'ha infatti chiesto all'unanimità a Gianluigi Castelli la disponibilità a ricoprire la carica di Chairman anche per il biennio 2019-2020."Lavoreremo perin tutto il mondo e sarà un vero e proprio cambio di paradigma - ha detto Castelli - in quanto la trasformazione digitale sarà determinante per aumentare l'efficienza di tutti i comparti del trasporto ferroviario: dallo spostamento delle persone, al trasporto merci fino all'automazione e robotica del settore. Durante il mio mandato l'UIC – ha proseguito Castelli – sarà anche impegnata nella ulteriore standardizzazione dei processi e nella ricerca e sviluppo di soluzioni ferroviarie all'avanguardia".